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İran basını: ABD ordusu, İranşehr Havalimanı, Hamidiye kenti ve Bender Abbas'ta bir köprüyü hedef aldı

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ABD ordusu, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlattı. İranşehr Havalimanı, Hamidiye kenti ve Bender Abbas'ta bir köprü hedef alındı. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas'ta bir köprünün hedef alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, ABD ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki havalimanı ile Huzistan'a bağlı Hamidiye kentine saldırı düzenledi.

Mehr Haber Ajansı ise, Bender Hamir-Bender Abbas kara yolundaki ana köprünün hedef alındığını bildirdi.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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