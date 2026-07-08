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ABD, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'da 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdi

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ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık İran'da 80'den fazla askeri hedefi hassas güdümlü mühimmatla vurduğunu duyurdu.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılara karşılık İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe gösterilerek dün İran'a karşı başlatılan misillemenin detayları aktarıldı.

"CENTCOM güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek, hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi." ifadesi kullanılan açıklamada, İran'a ait hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları ve kıyı radar noktalarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği ve seyrüsefer serbestisini zayıflattığı savunuldu.

ABD ordusu dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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