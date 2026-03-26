ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a bağlı silahlı grupların Irak genelinde Amerikan hedeflerine saldırı tehdidi nedeniyle, Irak'ta bulunan vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Diplomatik misyon açık kalmaya devam ederken, güvenlik riskleri nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklara gitmemeleri gerektiği belirtiliyor.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de bulunduğu alanlarda Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun açık kalmaya devam ettiği, ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat'taki büyükelçilik ya da Erbil'deki başkonsolosluğa gitmemeleri gerektiği ifade edildi. Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehdidinin sürdüğü de vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Irak için en yüksek seviye olan, "Seviye 4: Seyahat etmeyin" uyarısının geçerli olduğu hatırlatılan açıklamada, "Hiçbir nedenle Irak'a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve ona bağlı silahlı grupların Irak'ta ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğu, bu grupların diplomatik tesisler, enerji altyapıları, şirketler ve yabancıların bulunduğu oteller ile ticari havalimanlarını hedef aldığı kaydedildi. Söz konusu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği de belirtildi.

Öte yandan, Irak'taki sınır geçişlerine ilişkin Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile bağlantılı kapılarda sınırlı güncellemeler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD daha önce de İran'a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
