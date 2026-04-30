ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan uçuşlar 7 yılın ardından yeniden başladı

ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan ticari uçuşlar 7 yıllık aranın ardından bugün yeniden başlarken, ilk uçuş Miami'den Caracas'a gerçekleştirildi.

ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan ticari uçuşlar 7 yıllık aranın ardından bugün yeniden başlarken, ilk uçuş Miami'den Caracas'a gerçekleştirildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından yeni yönetimle ilişkilerini güncelleyen Washington, bu ülkeye yönelik ticari uçuşları yeniden başlattı.

Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez bugün yapılan uçuşla ABD ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerin artması bekleniyor.

Miami Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle sabah 10.16'da kalkan American Airlines'a ait yolcu uçağının yerel saatle 13.36'da Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ineceği ve akşam saatlerinde Miami'ye döneceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Yaklaşık 7 yıl boyunca ABD ile Venezuela arasında doğrudan ticari uçuş yoktu. Bugün, bu durum Başkan (Donald) Trump döneminde değişiyor. Miami-Caracas uçuşları yeniden başladı." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu