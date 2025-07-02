ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, CNN'e Dava Açma Hazırlığında

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE görevlilerinin konumunu bildiren 'ICEBlock' uygulamasını haberleştiren CNN'e dava açma sürecine girdiklerini duyurdu. Noem, uygulamanın yasa dışı olduğunu iddia ederken, CNN haberin yasallığını savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin konumunun bildirilmesine olanak tanıyan bir uygulamayı haberleştirerek, kullanımına teşvik ettiği gerekçesiyle CNN kanalına dava açmaya uğraştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis ile Florida'daki düzensiz göçmenler için yapılan tutukevini ziyaret eden Noem, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Noem, kullanıcıların, düzensiz göçmenleri hedef alan ICE görevlilerini yakın çevrelerinde gördükleri zaman bildirmelerine olanak tanıyan "ICEBlock" adlı cep telefonu uygulamasına ilişkin CNN tarafından yapılan bir haberi hedef aldı.

CNN'e dava açılıp açılamayacağı konusunda Adalet Bakanlığıyla görüştüğünü bildiren Noem, "Onların gerçekten peşine düşeceğiz ve dava açacağız. Yaptıkları yasa dışı." ifadesini kullandı.

Noem, uygulamayla insanların "kolluk kuvvetlerinin operasyonlarını engellemeye" teşvik edildiğini söyledi.

CNN'den suçlamalara yönelik yapılan açıklamada ise haberin "ICEBlock" kullanımına teşvik etmediği, uygulamanın varlığını haberleştirmenin yasa dışı olmadığı savunuldu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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