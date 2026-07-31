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ABD "Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatıldığı" iddiasını yalanladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine kapattığı" yönündeki açıklamasının doğru olmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın " Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine kapattığı" yönündeki açıklamasının doğru olmadığını bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı" iddialarına cevap verildi.

Açıklamada, "İran hükümeti, bir kez daha Hürmüz Boğazı'nı kapattığını öne sürüyor, bu iddia yanlıştır." ifadesi kullanıldı.

Boğazın halihazırda "ticari gemi geçişlerine açık durumda" olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın boğaz üzerinde kontrol sahibi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 4 ayda binlerce gemi, bu uluslararası su yolundan geçiş yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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