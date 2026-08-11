CENTCOM: Hürmüz'de Ablukayı İhlal Eden Gemiye Füze

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde CENTCOM güçleri, Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı kargo gemisinin Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyretmeye çalışması üzerine geminin dümen tertibatını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Geminin sivil mürettebatının ABD güçlerinin uyarılarını dikkate almadığı belirtilen açıklamada, ABD donanmasına ait MH-60 tipi bir helikopterin, söz konusu geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi fırlattığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Gemi artık ABD ablukasını ihlal ederek İran'a doğru seyir yapmıyor, abluka halen tam olarak yürürlükte." ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM ayrıca, 11 Ağustos itibarıyla ablukayı ihlal etmeye çalışan "55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: AA