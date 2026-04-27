ABD Güney Saha Komutanlığı: Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekne vuruldu

Güncelleme:
- Saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırı anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

SOUTHCOM, 24 Nisan'da da Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünyayı sarsan savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü

Kardeş kavgası kanlı bitti
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

Yaşlanmak tarih oluyor! Rusya'dan tıp dünyasını şaşkına çeviren adım
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü

Kardeş kavgası kanlı bitti
Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış

Dedesinin elinden kaçan Yakup Can yürekleri yaktı!
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti

Kızını istismar eden sevgilisinin cezasını kendi elleriyle verdi