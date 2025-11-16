Haberler

ABD, Güney Kore'nin Nükleer Denizaltı Planını Onayladı

Güncelleme:
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planının onaylanmasının ardından, bu denizaltıların Çin tehdidine karşı kullanılmasının doğal bir beklenti olduğunu belirtti.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, Washington yönetiminin Güney Kore Donanmasının nükleer güçle çalışan denizaltı geliştirme planını onaylamasının ardından, bunun Çin tehditlerine karşı kullanılmasını beklemenin "doğal" olacağını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore'yi ziyaret eden Caudle, ABD'nin Seul yönetiminin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin Güney Kore'nin geliştirmesi planlanan nükleer denizaltıyı inşa ettiğinde Çin'e karşı kullanmasını bekleme ihtimaline değinen Caudle, bunun "doğal beklenti" olacağı yorumunu yaptı.

Caudle, bu tür bir kapasiteyle ABD'nin, "öncelikli tehdit" gördüğü Çin'e karşı ortak hedefleri gerçekleştirme konusunda Güney Kore ile işbirliği beklentisinde olabileceğini belirtti.

Nükleer enerjiyle çalışan denizaltının stratejik değerine işaret eden Caudle, bu durumun Güney Kore Donanmasına yalnızca bölgesel değil küresel anlamda da daha fazla sorumluluk yükleyeceğini dile getirdi.

Caudle, ayrıca Çin'in gri bölge faaliyetlerine karşı ABD-Güney Kore ortaklığının önemine değinerek, Sarı Deniz'deki uluslararası sularda ortak deniz tatbikatları yapılmasının gündem dışı olmadığını kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 29 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

İki ülke arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin yayımlanan ortak bilgi notu, ABD'nin Güney Kore ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e indirme ve Güney Kore'nin 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeriyor.

Ayrıca belge, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etme planına ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işletmesine ilişkin teklifinin ABD tarafından onaylanmasını öngören yeni güvenlik anlaşmalarını kapsıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
