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ABD, Guatemala'daki üç grubu Meksika kartelleriyle bağlantılı terörist ilan etti

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ABD, Guatemala'da faaliyet gösteren Los Lorenzanas, Los Huistas ve Los Mendoza gruplarını "küresel teröristler" listesine aldı. Grupların Meksika kartelleriyle bağlantılı olduğu ve uyuşturucu nakliyesine aracılık ettiği belirtildi.

ABD yönetimi, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Los Lorenzanas, Los Huistas ve Los Mendoza adlı grupları "küresel teröristler" listesine dahil ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Guatemala'da faaliyet gösteren Los Lorenzanas, Los Huistas ve Los Mendoza gruplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Guatemala merkezli bu üç grup, Meksika kartelleriyle derin bağlara sahip olup, terörizmi ve suç faaliyetlerini finanse etmek amacıyla yasa dışı uyuşturucuların nakliyesine ve ihracatına aracılık etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Guatemala'da faaliyet gösteren Los Lorenzanas grubunun "Yabancı Terör Örgütleri" (FTO) ve "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında da Los Huistas ve Los Mendoza gruplarının, ABD tarafından terörle bağlantılı olduğu belirlenen Meksika kartellerine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle "SDGT" ilan edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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