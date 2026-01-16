Haberler

ABD'de şehirlerdeki uygulamalarıyla gündemde olan ICE'ye yeni direktör yardımcısı atandı

Güncelleme:
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE'nin yeni Direktör Yardımcısı olarak Charles Wall'un atandığını açıkladı. Wall, yasadışı yabancı suçluları tutuklama konusundaki geçmişiyle dikkat çekiyor. Bu atama, ICE'nin şehirlerdeki eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD'de şehirlerdeki uygulamaları nedeniyle son günlerde ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosuna (ICE) yeni direktör yardımcısı atandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Charles Wall'un ICE'nin Direktör Yardımcısı olarak görevine başlayacağını açıkladı.

Noem, Wall'un son bir yıldır ICE'nin Başhukuk Danışmanı olarak görev yaptığını ve Amerikan mahallelerindeki yasa dışı yabancı suçluları tutuklama ve sınır dışı etmede tarihi sonuçlar elde edilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Wall'un, 14 yıldır ICE avukatı olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Noem, "Katillerin, tecavüzcülerin, pedofillerin, çete üyelerinin ve teröristlerin ülkemizden uzaklaştırılmasının önemini kavrayan, ileri görüşlü ve stratejik bir düşünürdür." ifadelerini kullandı.

Noem'in açıklaması, İCE'nin şehirlerdeki agresif uygulamaları nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadelede baskıyı artırmak için Minneapolis'e ICE ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlarda çalışan yaklaşık 2 bin federal ajanı konuşlandırma kararı almıştı.

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında göçmenlik bürosu polisleri, 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüş, 14 Ocak'ta da federal güvenlik güçleri, Venezuelalı düzensiz göçmeni silahla yaralamıştı.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.

500
