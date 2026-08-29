Haberler

ABD'den Göçmen Denetimleri İçin Robot Köpek Hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), denetimlere destek olması için robot köpekler için yaklaşık 2 milyon dolar harcamayı planlıyor. Robotlar, riskli ortamlarda durum farkındalığı ve tehlike değerlendirmesi sağlayacak; gözaltılarda kullanılmayacak.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), denetimlere destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcamayı planladığını bildirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Satın Alma Planlama Tahmin Sistemi'ne bir finansman belgesi yüklendi.

Belge, ICE çalışanlarının operasyonlarına destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcama yapmayı planladığını gösterdi.

Fon duyurusundaki açıklamada, bu robotların "personel için risk oluşturabilecek ortamlarda denetim, durum farkındalığı ve tehlike değerlendirmesi"ne olanak sağlayacağı belirtildi.

Bir bakanlık yetkilisi, kurumun Boston Dynamics şirketinin "Spot" robotu ve aksesuarları için 1 ila 2 milyon dolar harcama yapabileceğini teyit ederken, robotların gözaltılarda kullanılmayacağını söyledi.

Boston Dynamics'in etik beyanında, titreşim, gaz ve radyasyonu algılayabilen kameralar ve sensörlerle donatılmış robotların "silah veya otonom hedefleme sistemi olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği" belirtiliyor.

Kaynak: AA
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı

18 yıl sonra düğüm çözüldü! Karanlık cinayet aydınlatıldı
Türkiye'de saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Türkiye'de saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Trump duyurdu! ABD ile Venezuela arasında tarihi petrol anlaşması

Trump duyurdu! 2 ülke arasında tarihi petrol anlaşması
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti