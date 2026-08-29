ABD'den Göçmen Denetimleri İçin Robot Köpek Hamlesi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), denetimlere destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcamayı planladığını bildirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Satın Alma Planlama Tahmin Sistemi'ne bir finansman belgesi yüklendi.

Belge, ICE çalışanlarının operasyonlarına destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcama yapmayı planladığını gösterdi.

Fon duyurusundaki açıklamada, bu robotların "personel için risk oluşturabilecek ortamlarda denetim, durum farkındalığı ve tehlike değerlendirmesi"ne olanak sağlayacağı belirtildi.

Bir bakanlık yetkilisi, kurumun Boston Dynamics şirketinin "Spot" robotu ve aksesuarları için 1 ila 2 milyon dolar harcama yapabileceğini teyit ederken, robotların gözaltılarda kullanılmayacağını söyledi.

Boston Dynamics'in etik beyanında, titreşim, gaz ve radyasyonu algılayabilen kameralar ve sensörlerle donatılmış robotların "silah veya otonom hedefleme sistemi olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği" belirtiliyor.

Kaynak: AA