ABD Gizli Servisi, BM Genel Kurulu'nda Tehditleri Çökertti

Güncelleme:
ABD Gizli Servisi, BM Genel Kurulu sırasında hükümet yetkililerine yönelik tehditler içeren bir telekomünikasyon ağını çökertti. Operasyon kapsamında New York'taki 300'den fazla SIM sunucusu ve 100 binden fazla SIM kart bulundu. Cihazların, suç örgütleri arasında anonim iletişimi kolaylaştırma kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok "tehdit ve saldırılarda" kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.

Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin operasyon yürüttüklerini açıkladı.

Gizli Servis'ten yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu belirtildi.

BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun bulunan bu elektronik cihaz ağının çökertildiği aktarıldı.

Bu cihazların "baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek" kapasitede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cihazlara ilişkin ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" vurgulanarak, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
