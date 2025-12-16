The Washington Post: "Pentagon'da Köklü Yeniden Yapılanma Planı Hazırlanıyor; Muharebe Komutanlıkları Birleştiriliyor"

(ANKARA) - ABD merkezli The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunacağı plan; ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM) tek çatı altında ABD Uluslararası Komutanlığı'nda (INTERCOM) toplanmasını, ABD Kuzey Komutanlığı'nın (NORTHCOM) ile ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) ise "Americas Command" altında birleştirilmesini öngörüyor. Bu planın amacının, askeri bürokrasiyi küçültmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak olduğu belirtildi.

The Washington Post gazetesinin yayınladığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Pentagon'daki diğer üst düzey yetkililerle birlikte, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e önümüzdeki günlerde sunulacak önemli bir plan hazırlıyor. Bu plan, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşik Muharebe Komutanlıkları'ndan bazılarının statüsünün düşürülmesini ve üst düzey generaller arasındaki güç dengesinin değiştirilmesini öngörüyor.

Plan, ABD ordusundaki bölgesel ve fonksiyonel muharip komutanlıkların (combatant commands) sayısının azaltılmasını ve dört yıldızlı general ile amiral sayısının düşürülmesini öngörüyor. Amaç, komuta zincirini sadeleştirerek karar alma süreçlerini hızlandırmak ve askeri bürokrasiyi küçültmek olarak ifade ediliyor.

Bu da Hegseth ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin diğer üyeleri tarafından daha önce istenen bir konsolidasyonun parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu yaklaşımda, ABD'nin küresel askeri angajmanlarından ziyade "yurt savunması" ve doğrudan ulusal çıkarların korunmasına öncelik verilmesi hedefleniyor. Pentagon yetkilileri, reformun operasyonel etkinliği artıracağını savunurken, bazı askeri çevreler ve uzmanlar bölgesel uzmanlığın ve müttefiklerle kurulan kurumsal ilişkilerin zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

Buna göre eğer kabul edilirse, bu plan, son on yılların en önemli askeri kademelerindeki değişikliklerden bazılarını beraberinde getirecek. Bu değişiklikler arasında CENTCOM, EUCOM ve AFRICOM karargahlarının öneminin azaltılması ve bunların INTERCOM olarak bilinen yeni bir kuruluşun kontrolüne verilmesi yer alıyor.

Buna ek olarak plan ayrıca, Batı Yarımküre genelindeki askeri operasyonları denetleyen SOUTHCOM ve NORTHCOM'ın, AMERICOM olarak bilinecek bir Muharebe Komutanlığı altında yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Plan, ABD Kongresi'nde de tartışmalara yol açtı. Kongre üyeleri, Pentagon'un reformun maliyet, personel ve stratejik etkilerine ilişkin yeterli bilgi sunmadığını belirterek eleştirilerini dile getirdi. ABD Temsilciler Meclisi'nde, söz konusu yeniden yapılanmanın ayrıntıları Kongre'ye rapor edilene kadar bazı savunma fonlarının askıya alınmasını öngören düzenlemeler gündeme geldi.

Öte yandan, planın hayata geçirilmesi halinde ordunun üst kademesinde önemli görev değişiklikleri yaşanması bekleniyor. Dört yıldızlı komutan sayısının azaltılması ve bazı komuta merkezlerinin yetkilerinin daraltılması, ABD ordusunun kurumsal yapısında uzun vadeli etkiler doğurabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Eski savunma yetkilileri ve bazı emekli askerler, bu ölçekte bir değişikliğin dikkatli planlanması gerektiğini vurguluyor.