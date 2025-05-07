ABD, Gazze Politikası ve İran Müzakereleri Üzerine BMGK'yi Bilgilendirecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Gazze politikası ve İran'la müzakereler konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirecek.

Axios haber platformunun BM kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Witkoff, bugün kapalı oturumda BMGK'ye sunum yapacak.

Witkoff, söz konusu brifingde ABD'nin Gazze'ye yardım politikası ve İran'la devam eden müzakereler konusunda ilgili ülke temsilcilerine bilgi verecek.