ABD, İran'da Buşehr Nükleer Santrali yakınlarındaki bir elektrik trafo merkezini vurdu
ABD ordusuna ait füzelerin gece saatlerinde İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınlarındaki bir elektrik trafo merkezini vurması sonucu Bendergah köyünde elektrik kesintisi yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık iki saat sonra enerji yeniden sağlandı.
ABD ordusuna ait füzelerin gece saatlerinde İran'ın Buşehr Nükleer Santrali yakınlarında bulunan bir elektrik trafo merkezini vurduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Buşehr Valiliği tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, ABD ordusuna ait füzelerin gece saatlerinde Buşehr Nükleer Santrali yakınlarındaki bir elektrik trafo merkezini vurması sonucu Buşehr'e bağlı Bendergah köyünde elektrik kesintisi meydana geldiği belirtildi.
Ekiplerin çalışmalarıyla köye yaklaşık iki saat sonra yeniden enerji verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı