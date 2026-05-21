ABD'den Raul Castro'ya cinayet suçlaması

Güncelleme:
(ANKARA) - ABD, 1996'da "Brothers to the Rescue" grubuna ait iki uçağın düşürülmesine ilişkin eski Küba lideri Raul Castro hakkında cinayet ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo suçlamaları yöneltirken; Havana yönetimi suçlamaları "siyasi manevra" olarak nitelendirdi. ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Castro hakkında "yakalama kararının" oduğunu belirtti.

ABD Başsavcı Yardımcısı Blanche, Miami'deki Freedom Tower'da yaptığı açıklamada, Castro'nun, uçakların düşürülmesi ile Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña ve Pablo Morales'in ölümü nedeniyle dört ayrı cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Blanche, "ABD ve Başkan Trump vatandaşlarını unutmaz ve unutmayacaktır" dedi.

Gazetecilerin Castro'nun ABD'ye getirilip getirilmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Blanche, "Castro hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirtti ancak olası bir operasyonu" doğrulamadı. Blanche, "Kendi isteğiyle ya da başka bir şekilde buraya geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

94 yaşındaki Castro'nun olay sırasında Küba Silahlı Kuvvetleri'nin başında bulunduğu ve olay sonrası uluslararası tepkiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Suçlamalara ilişkin yargı sürecinin ABD mahkemelerinde görüleceği, bazı suçlamalar için idam veya müebbet hapis cezası öngördüğü kaydedildi.

ABD'nin Ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında da benzer süreç yürüttüğü ve askeri operasyon düzenlediği hatırlatıldı.

KÜBA'DAN SUÇLAMALARA TEPKİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise suçlamaları "hukuki temelden yoksun siyasi bir manevra" olarak nitelendirdi.

Díaz-Canel, ABD'yi "Küba halkına toplu cezalandırma uygulamakla" suçlarken; iddianamenin, "Küba'ya yönelik askeri saldırı çılgınlığını meşrulaştırmayı amaçladığını" savundu. Díaz-Canel, "uçakların Küba'nın kendi yetki alanındaki sularda, meşru müdafaa kapsamında düşürüldüğünü" öne sürdü.

RUBIO: "BAŞKAN TRUMP, ABD İLE YENİ BİR KÜBA ARASINDA YENİ YOL SUNUYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün yayımladığı mesajda, "Başkan Trump, ABD ile yeni bir Küba arasında yeni bir yol sunuyor" dedi. Rubio, Küba'daki elektrik kesintileri ve gıda sıkıntısından, askeri kontrol altındaki holding GAESA'yı sorumlu tuttu.

Kaynak: ANKA
