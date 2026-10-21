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ABD, eski Barselona Belediye Başkanı Colau'ya Filistin desteği nedeniyle vize vermedi

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ABD, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau'ya 'Filistin yanlısı girişimleri' nedeniyle vize vermedi. Colau, 3-4 Kasım'da Porto Riko'da düzenlenecek Cesur Şehirler Belediye Konferansı'na vize reddi nedeniyle katılamayacak; diğer heyet üyelerinin vizeleri onaylandı.

ABD, eski Barselona Belediye Başkanı ve sol partilerin ittifakı "Geniş Cephe"nin milletvekili adayı Ada Colau'ya "Filistin yanlısı girişimlerinden" dolayı vize vermedi.

İspanyol gazetesi El Diario'nun verdiği ve İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin de doğruladığı habere göre, ABD "Filistin yanlısı girişimleri" nedeniyle İspanyol siyasetçi Colau'ya vize vermedi.

Colau'nun, 3-4 Kasım'da Porto Riko'da düzenlenecek "Cesur Şehirler Belediye Konferansı"na davetli olduğu ancak vize başvurusunun reddedilmesinden dolayı bu konferansa katılamayacağı belirtildi.

Colau dışındaki heyet üyelerinin vize taleplerinin onaylandığı kaydedildi.

Barselona'da 2015-2023 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yapan Colau, Filistin'e açık desteğini her seferinde dile getirmiş ve Küresel Sumud Filosu'na katılmıştı.

Kaynak: AA
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