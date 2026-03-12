ABD donanmasına ait keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda uçtu

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının, Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, uçağın, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Uçuşun, ABD'nin İsrail ile İran'a karşı saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapılması dikkati çekti.

Çin'e ait 3 askeri hava aracı Tayvan Boğazı'nın "orta çizgisini" geçti

Çin ordusu, uçağa Tayvan çevresinde sortiler ve gemi seyirleri yaparak karşılık verdi. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 5 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi görüldü.

Açıklamada, hava araçlarından 3'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Çin ordusu, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren 6 Mart'a dek Ada çevresindeki devriye uçuşlarını durdurmuştu.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tür hareketler ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.