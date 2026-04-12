Abd: Ordumuz Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizleme Çalışmalarına Başladı

NEW YORK, 12 Nisan (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasına ait iki güdümlü füze destroyerinin yürüttüğü operasyonlarla Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemek için düğmeye basıldığını duyurdu.

CENTCOM, X'te yaptığı paylaşımda, USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy isimli gemilerin İran İslam Devrim Muhafızları tarafından daha önce yerleştirilen deniz mayınlarının tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla daha geniş kapsamlı bir misyonun parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'nde operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "Yeni bir geçiş yolu açma çalışmalarına başladık ve ticaretin serbest şekilde akışını sağlamak amacıyla bu güvenli güzergahı yakında denizcilik sektörüyle paylaşacağız" dedi.

Açıklamada, insansız sualtı araçları dahil ilave ABD kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde mayın temizleme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

İran medyası ise henüz hiçbir ABD gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmediğini ve İran'ın uyarıda bulunmasının ardından bir ABD destroyerinin boğazdan geri döndüğünü bildirdi.

