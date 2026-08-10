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ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde 175 binden fazla vizeyi iptal etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde vize koşullarını ihlal eden, suç işleyen veya güvenliği tehdit eden 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. İptal gerekçeleri arasında saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel suçlar yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, "vize koşullarını ihlal ettikleri" gerekçesiyle 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından vize iptal kararlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu vize iptal kararlarının çoğunda "suça karışan kişilerin" olduğu belirtildi.

Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump döneminde, vize koşullarını ihlal eden, suç işleyen, ABD vatandaşlarına karşı şiddete çağrıda bulunan, Amerikalıları dolandıran, göçmenlik sistemimizi suistimal eden veya ulusal güvenliği tehlikeye atan 175 binden fazla yabancı uyruklu kişinin vizesini iptal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Vizelerin çoğunun, "çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu" iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, bazı vizelerinse cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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