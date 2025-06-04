ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki Ölümler 'Savaş Alanı' İfadesiyle Geçiştirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki Ölümler 'Savaş Alanı' İfadesiyle Geçiştirildi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 27 kişinin yaşamını yitirmesini 'savaş alanı' ifadeleriyle değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tammy Bruce, olayın soruşturulduğunu ve ilgili yardım kuruluşunun bağımsız olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail-ABD güdümündeki kuruluşun yardım dağıtımı sırasında 27 Filistinlinin yaşamını yitirmesini "savaş alanı" ifadeleriyle geçiştirirken, söz konusu yardım kuruluşunun da ABD'den fonlanmadığını ve bağımsız olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili sorulara Bruce, bu bölgenin "savaş alanı" olduğunu ve İsrail'in olayı soruşturduğunu söylemekle yetindi.

Bruce, " İsrail'in son olayı soruşturması gerçeğini takdir ediyoruz ve bu konuda ortaya çıkacak raporu takip edip sizi bilgilendireceğiz." dedi.

Öte yandan İsrail-ABD güdümündeki Gazze İnsanı Yardım Vakfı (GHF) adlı girişimin şu ana kadar Gazze'de 7 milyon öğün yemek dağıttığını öne süren Bruce, GHF'nin "bağımsız bir organizasyon" olduğunu ve ABD'den finansman sağlanmadığını savundu.

Bruce'un, "GHF bizim projemiz değil. Yine de, elbette, Gazze'ye yardım ulaştırmak için sürekli olarak yaratıcı çözümler arıyoruz." dedi.

İran ile ABD arasında devam eden görüşmeler hakkındaki bir soruya Bruce'un GHF tarafından Gazze'de "7 milyon öğün yemek" dağıtıldığını tekrarlayarak cevap vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bruce, İran sorusuna, "Şunu söyleyebilirim ki, (ABD'nin) İran'a yönelik azami baskı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor." yanıtını verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği, bazılarının durumu son derece kritik 161 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Son saldırılarla Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan ateş açmalar sonucu ölenlerin sayısı 79'a çıkmış, İsrail ordusu Filistinlilerin üzerine ateş açtığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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