ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritayı "talihsiz hata" olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasını "talihsiz bir hata" olarak nitelendirdi.

CNN'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AIDS 2026 konferansındaki sunumda kullanılan Afrika haritasına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Afrika ülkelerini yanlış gösteren haritanın kullanılmasının "talihsiz bir hata" olduğunu belirtti.

Söz konusu haritanın sunumdan önce ekipteki bir kişi tarafından "alelacele" değiştirildiğini savunan yetkili, "Bu durumun, Afrikalı ortaklarımız dahil olmak üzere katılımcılarda yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle tüm sorumluluğu üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Medyadaki haberlere göre söz konusu haritada, ABD'nin sağlık yardımı yaptığı ülkeler olarak Nijerya, Mozambik, Uganda, Fildişi Sahili, Malavi ve Kamerun yer almıştı. Öte yandan, ülkelerin haritadaki yerleri ve sınırları yanlış gösterilmişti.

Söz konusu haritanın, yapay zeka şirketi OpenAI araçlarıyla yapıldığı da öne sürülmüştü.

Kaynak: AA