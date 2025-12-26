ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesinde, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarından ötürü "endişe duyduklarını" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Hun Manet ile telefon görüşmesinde Kamboçya ve Tayland arasındaki gerilimi ele aldı.

Devam eden çatışmalardan "endişe duyduklarını" ifade eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış arzusunu" aktararak Malezya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydetti.

Rubio, ABD'nin, Tayland ve Kamboçya arasında "barış ve istikrarın sağlanması" için görüşmeleri tesis etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.