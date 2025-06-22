ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile Rejim Değişikliği Hedefimiz Yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını savundu.

Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını belirten Rubio, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını söyledi.

Rubio ayrıca, İran ile görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için Çin'e, İran ile temasa geçme çağrısında bulundu.

Bakan Rubio, sözlerine şöyle devam etti:

"İran halkıyla bir sorunumuz yok. Dün gece İran halkını hedef almadık. Nükleer tesisleri vurduk. Eğer istedikleri, dünyadaki sivil nükleer programlara hiç benzemeyen, daha çok bir bomba yapmaya çalışıyormuş gibi görünen gizli bir programsa, yalnızca bizimle değil, dünyanın birçok ülkesiyle sorun yaşamaya devam edecekler."

Orta Doğu'daki "istikrarsızlığın ve sorunun tek kaynağının İran olduğunu" savunan Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Rubio, Başkan Donald Trump'ın saldırılarla dünyaya "bir iyilik yaptığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.