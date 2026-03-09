ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Abd, İran'ın Füze Tehdit Yeteneğini Yok Etme Yolunda İlerliyor"

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin "komşularını ve dünyayı tehdit edebilecek İran füzelerini yok etme yolunda oldukça ilerlediğini" söyledi.

Marco Rubio, bugün, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yurt dışında, özellikle İran'da haksız yere gözaltına alınan Amerikalıları onurlandırmak amacıyla düzenlenen törende konuştu. Rubio, devam eden ABD hava saldırılarının amacının İran'ın balistik füze stokunu, üretim kapasitesini ve fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. "Bu hedefe ulaşma yolunda oldukça ilerlemiş durumdayız" diyen Rubio, bunun "ezici bir güç ve ezici bir hassasiyetle" gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA