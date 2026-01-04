Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'nın istikametini ABD'nin belirleyeceğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını belirterek askeri müdahaleleri savundu. Aynı zamanda Venezuela'daki Amerikan askeri varlığı hakkında bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını savunarak, ekonomik abluka yoluyla "bu ülkenin istikametini ABD'nin belirleyeceğini" söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin Amerikan medyasına röportajlar veren Bakan Rubio, askeri müdahaleyi savundu.

ABC News kanalına konuşan Rubio, Venezuela petrol tankerlerine halen karantina uyguladıklarını ve bu yolla Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını savundu.

Rubio, "Burada yönettiğimiz iş, (Venezuela'daki) bu sürecin ileride alacağı istikamettir. Tankerlere karantina uygulaması, bu konuda elimizdeki kozdur." değerlendirmesini yaptı.

NBC News'teki programa katılan Rubio, Venezuela'da kaç ABD askeri bulunduğu sorusuna, "ABD'nin bu ülkeye ayak basmış askerinin olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

Rubio, "Venezuela'da sahada askerimiz yok. Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya yaklaşık iki saatliğine asker gönderdik." yorumunu yaptı.

Rubio, Venezuela kaynaklı "şüpheli uyuşturucu gemilerine" saldırmaya ve yaptırım uygulanan gemileri ele geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil"

ABD Dışişleri Bakanı, "Biz burada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerle savaşıyoruz, bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil." değerlendirmesini yaptı.

Rubio'dan Küba'ya açık tehdit

Marco Rubio, Trump yönetiminin bir sonraki hedefinin Küba olup olmadığı ile ilgili soruya ise, "Küba yönetimi büyük bir sorun. Bence başları büyük belada. Şu anda gelecekteki adımlarımızın ve politikalarımızın ne olacağı konusunda sizinle konuşmayacağım. Ancak Küba rejiminin büyük hayranı olmadığımız bir sır değil." diye cevap verdi.

CBS News kanalına verdiği mülakatta da Venezuela'ya askeri müdahalelerini savunan Rubio, şu şekilde konuştu:

"Şu anda yaptırım uygulanan petrol sevkiyatlarının karantinada olduğu bir durum var. Bu durum devam ediyor. Bu durum ABD'nin ulusal çıkarlarını uygun olmakla kalmayıp, aynı zamanda Venezuela halkı için daha iyi bir geleceğe yol açacak değişiklikler görene kadar devam edecek."

Rubio, Maduro'nun alıkonulduğu operasyona ilişkin ise, "Ülkedeki en büyük askeri üssün ortasına helikopter indirmek kolay değildir. Adam askeri üssünde yaşıyordu, üç dakika içinde iniş yaptılar, kapısını kırdılar, onu yakaladılar, kelepçe taktılar, haklarını okudular, helikoptere bindirdiler ve hiçbir Amerikalıyı veya Amerikan varlığını kaybetmeden ülkeyi terk ettiler. Bu kolay bir görev değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
