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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Akım 2 Yaptırımları İddiasına Yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kuzey Akım 2 Yaptırımları İddiasına Yanıt
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Politico'nun Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımların kaldırılacağı iddiasını kesin bir dille reddetti ve haberi gazetecilik mesleğini kötüye kullanma olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, medya kuruluşu Politico'nun, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik, "yaptırımların kaldırılacağı" iddiasını reddetti.

Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD'nin, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldıracağının iddia edildiği Politico'nun haberine ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın "kesin surette yanlış" olduğunu savunan Rubio, "Ne ben ne de (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff, Ukrayna ile yapılacak bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

???????Rubio, bu iddiayı "gazetecilik mesleğini kötüye kullanma" olarak tabir ederek haberin geri çekilmesini istedi.?

Politico'nun, konuya dair bilgisi olan 5 kişiye dayandırdığı haberinde, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ABD'nin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldıracağının planlandığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, Witkoff'un "yaptırımların kaldırılması" konusunda önayak olduğu iddiası yer almıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 2022'de, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yürütücü firması Nord Stream 2 AG şirketine yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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