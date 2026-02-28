Haberler

Abd, İran'ı "Haksız Gözaltı Uygulayan Devlet" Kategorisine Aldı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı haksız gözaltı uygulayan bir devlet olarak tanımladı ve vatandaşların bu ülkeye seyahat etmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran'a yönelik ek önlemler olabileceğini belirtti.

WASHINGTON, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı, "Haksız Gözaltı Uygulayan Devlet" olarak tanımladıklarını açıkladı.

Rubio cuma günü yaptığı basın açıklamasında söz konusu sınıflandırmanın, İran'ın "masum ABD vatandaşlarını" ve diğer yabancı uyruklu kişileri siyasi baskı aracı olarak gözaltına almaya ve hapsetmeye devam etmesi nedeniyle yapıldığını kaydetti.

Bu kararın doğrudan bir yaptırım içermediğini belirten Rubio, İran'ın bu uygulamalara son vermemesi durumunda, " İran'a, İran üzerinden veya İran'dan ABD pasaportuyla seyahat edilmesine yönelik olası coğrafi kısıtlamalar" da dahil olmak üzere ek önlemlerin devreye alınacağını ifade etti.

Bakan, "Hiçbir ABD vatandaşı, her ne sebeple olursa olsun İran'a seyahat etmemelidir. Halen İran'da bulunan vatandaşlarımıza ise ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
