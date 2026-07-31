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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Batı Yarım Küre'deki ülkelerin çoğunun artık ABD yanlısı olduğunu belirtti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15-20 yıldır ilk kez Batı Yarım Küre'deki ülkelerin çoğunun, ABD yanlısı liderler ya da hükümetler tarafından yönetildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15-20 yıldır ilk kez Batı Yarım Küre'deki ülkelerin çoğunun, ABD yanlısı liderler ya da hükümetler tarafından yönetildiğini söyledi.

Rubio, Donald Trump'ın başkanlığında Camp David'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Trump'ın yeniden başkan olmasının ardından Batı Yarım Küre'de önemli siyasi değişimlerin yaşandığını anlatan Rubio, sadece birkaç yılda ciddi yönetimsel dönüşümler olduğuna işaret etti.

Rubio, "15-20 yıldır ilk kez Batı Yarım Küre'deki ülkelerin ezici çoğunluğu artık Amerika yanlısı liderler ve Amerika yanlısı hükümetler tarafından yönetiliyor. Bu, olağanüstü bir başarı." ifadesini kullandı.

Bu durumu Trump'ın siyasi duruşuna bağlayan Rubio, "Siz Başkan seçildiğinizden bu yana Batı Yarım Küre'de yapılan hemen hemen her seçimde, Amerika yanlısı bir lider seçildi ve bence bu inanılmaz bir durum." sözleriyle ABD Başkanı'nı övdü.

Kaynak: AA
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