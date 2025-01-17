Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

Hakimlik sorgusunun ardından Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Gazze Protestosu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevdeki son basın toplantısında gazetecilerin Gazze'deki durumu protesto etmesiyle karşılaştı. İki gazeteci, Blinken'e yönelttikleri sert eleştiriler nedeniyle salondan zorla çıkarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e gazetecilerden Gazze protestosu

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görevdeki son basın toplantısına, gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken'i İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekle eleştiren 2 gazetecinin salondan zorla çıkarıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hükümet değişikliği öncesinde görevdeki son basın toplantısını gerçekleştirdi. Blinken'in basın toplantısına, gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken'in Gazze konusundaki açıklamalarını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazetecinin ABD bombalarının hedefi olduğunu" hatırlatan ABD'li gazeteci Max Blumenthal, "Gazze'de yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" sorularını yönetti. Blinken'e yönelik "Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" ifadelerini kullanan Blumenthal, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.,ü

Salondan yaka paça çıkarıldı

ABD'li gazeteci Sam Husseini ise Biden yönetiminin Gazze politikasını "soykırıma destek" olarak nitelendirerek, "Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey'de yargılanmıyorsunuz?" diye sordu. Güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılan Husseini, "İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili soruları neden cevaplamıyorsunuz? Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını neden engellediniz? Gazze'de yaşananlar için neden sorumluluk almıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Biden ve hükümetinin basın özgürlüğünden bahsederken gerçekleri soran gazetecilere baskı uyguladığını söyleyen Husseini, canının acıdığını söylemesine rağmen güvenlik görevlilerinin müdahalesinden kurtulamadı. Blinken'in ise gazetecilerin protestoları karşısında sessiz kaldığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Gazze Protestosu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
img

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.