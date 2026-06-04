ABD, Suriye'yi kimyasal silahlardan arındırma çalışmalarının tekrar başlamasından memnun

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Suriye'de Beşşar Esed döneminde kullanılan kimyasal silahların tespiti ve imhası yönündeki çalışmaların yeniden başlamasından duydukları "memnuniyeti" ifade etti.

Bruce, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

ABD'nin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) denetim ekiplerinin Suriye'ye dönüşünü "memnuniyetle" karşıladığını belirten Bruce, sahada kaydedilen önemli ilerlemelerden, "özellikle de beyan edilmemiş kimyasal mühimmat, kimyasallar ve ilgili ekipmanların önemli keşfinden" cesaret aldıklarını söyledi.

Bruce, bu alanda elde edilen son bulguların, devrik Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah programının kapsamını "hiçbir zaman tam olarak açıklamadığını" vurguladı.

ABD'li diplomat, " Suriye, son zamanlarda keşfedilen tesisler ve malzemeleri yansıtacak şekilde, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak ulusal beyanını acilen güncellemelidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Suriye'nin kimyasal silah dosyası konusunda ilerleme görmeyi "dört gözle" beklediğini ifade eden Bruce, Suriye'nin bugüne kadarki ilerlemesinin uluslararası toplumun güçlü desteği olmadan mümkün olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bruce, "Bu nedenle ABD, üye devletleri, hem OPCW Suriye misyonuna gönüllü katkılarda bulunmayı hem de Suriye hükümetinin kimyasal silahlarla mücadele çabalarına doğrudan destek vermeyi düşünmeye teşvik etmektedir." dedi.