ABD, Sudan'daki HDK'yi "El Ubeyd'e saldırmamaları" konusunda uyardı

ABD, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd kentine saldırı düzenlememeleri konusunda uyardı.

Sudan yerel basınındaki haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, HDK ve müttefik kuvvetlerin, El Ubeyd çevresinde toplandıklarına dair haberlerden ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Bunun sivillere yönelik şiddet riskini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Pigott, "ABD, Sudan'ın El Ubeyd çevresinde kitlesel zulümlerin yaşanmasının an meselesi olabileceğine işaret eden haberlerden derin endişe duymaktadır." dedi.

Pigott, ABD yönetiminin, HDK'yi "sivilleri tehlikeye atabilecek, insani yardımı engelleyebilecek veya daha fazla zulüm ve acıya yol açabilecek her türlü eylemi derhal durdurmaya çağırdığını" bildirdi.

Askeri bir çözümün olmadığını yineleyen Pigott, savaşan tarafları ön koşul olmaksızın müzakere yoluyla çözüm aramaya davet etti.

Pigott, çatışmaların, bölgede yaşayan 563 bin sivilin ve 105 bin yerinden edilmiş kişinin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un, HDK lideri Mohamed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

İkilinin, görüşme sırasında Sudan'daki genel durum ve insani koşulları ele aldığı ifade edildi.

HDK lideri Dagalu'nun başkanlık ettiği Sudan Tesisi Koalisyonundan (TASİS) yapılan açıklamada, Dagalu'nun Boulos'a "sivillerin güvenliği ve insani yardımın korunmasının en önemli öncelikler ve taviz verilemeyecek kırmızı çizgiler olduğunu" söylediği aktarıldı.