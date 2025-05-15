ABD'den Sınır Dışı Edilen Venezuelalı Bebek Ülkesine Döndü

ABD'den Sınır Dışı Edilen Venezuelalı Bebek Ülkesine Döndü
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ABD hükümetinin annesi sınır dışı edilirken alıkoyduğu 2 yaşındaki Venezuelalı bebek, ülkesine gönderildi. Venezuela yetkilileri olayı 'kaçırma' olarak değerlendirdi. Bebek, görevli olarak gelen 226 göçmenle birlikte Venezuela'ya döndü.

KARAKAS, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD hükümetinin annesi sınır dışı edilirken alıkonmasına karar verdiği 2 yaşındaki Venezuelalı bebek, çarşamba günü ülkesine gönderilerek Venezuelalı yetkililere teslim edildi.

Maikelys Espinoza isimli bebek, annesinin sınır dışı işleminden önce annesinin kucağından alınmış, Venezuelalı yetkililer bu olayı "kaçırma" olarak nitelendirmişti.

Espinoza, ABD'den sınır dışı edilen ve aralarında 7 çocuk ve 37 kadının da bulunduğu 226 Venezuelalı göçmenle birlikte bir ABD uçağıyla Venezuela'ya döndü.

Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores, çocukla dayanışma sergileyen kişilere teşekkür ederek, hükümetin çocuğun iadesi konusunda "kararlı" bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bebeğin ülkeye dönüşünü "büyük bir zafer" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, bebeğin "ilk başta ailesinden kopartılmamış olması gerektiğini" ve ABD hükümetinin "yaptığı hataları kabul etmesi gerektiğini" söyledi.

Şubat ayından bu yana ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenleri ülkelerine geri götüren uçuşlarda artış yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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