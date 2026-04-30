ABD'den İsrail'e 6 bin 500 tonluk yeni askeri sevkiyat

İsrail Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde ABD'den 6 bin 500 ton ağırlığında mühimmat ve hafif zırhlı araçları taşıyan iki kargo gemisi ve birkaç uçağın İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hayfa ve Aşdod limanlarına ulaşan gemilerin binlerce hava ve kara mühimmatı, askeri kamyon, Müşterek Hafif Taktik Aracı (JLTV) ve ilave teçhizat taşıdığı bildirildi.

6 bin 500 tona tekabül eden teçhizat ve mühimmatın ülke genelindeki çeşitli üslere nakledildiği belirtilen açıklamada, ABD'den askeri sevkiyat yapan uçakların hangi üslere iniş yaptıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "amaçlarının İsrail ordusunun gerektiğinde her yerde düşmanlarına karşı tam kapasiteyle saldırılara dönebilmesini sağlamak" olduğunu ileri sürdü.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise ABD'den askeri sevkiyatların önümüzdeki haftalarda da yoğunlaşarak devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, ABD ile birlikte İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana, askeri kargo uçakları ve gemilerin ABD'den İsrail'e 115 bin 600 tondan fazla askeri teçhizat taşıdığı bilgisine de yer verildi.