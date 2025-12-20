ABD'den Suriye'de Işid'e Misilleme: Şahingöz Operasyonu

( ANKARA ) - ABD, Suriye'de konuşlu askerlerine yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen saldırının ardından IŞİD hedeflerine karşı geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun adını "Şahingöz" olarak adlandırdıklarını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (U.S. Central Command / CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece ABD ve Ürdün kuvvetleri, Suriye'de 70'ten fazla IŞİD hedefini 100'den fazla hassas mühimmatla vurdu. Barış, güç yoluyla sağlanır" ifadelerine yer verildi. CENTCOM, operasyon kapsamında savaş uçakları, taarruz helikopterleri ve çeşitli hava unsurlarının kullanıldığını, askeri üslerden havalanan uçakların görüntülerinin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Hegseth: Bu bir savaşın başlangıcı değil, intikam ilanıdır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun gerekçesini ve kapsamını ayrıntılı bir açıklamayla duyurdu. Hegseth, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün erken saatlerde ABD güçleri, Suriye'de IŞİD savaşçılarını, altyapısını ve silah tesislerini ortadan kaldırmak amacıyla 'Şahingöz' operasyonunu başlattı. Bu, ABD güçlerine yönelik 13 Aralık'ta Palmira'da gerçekleşen saldırıya doğrudan bir yanıttır. Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu bir intikam ilanıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Trump'ın liderliğinde halkını savunmaktan asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır.

Vahşi saldırının hemen ardından söylediğimiz gibi, dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, ABD'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek kısa ve endişe dolu hayatınızın geri kalanını geçirirsiniz. Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Çok sayıda. ve devam edeceğiz."

Trump: Çok güçlü biçimde vuruyoruz

ABD Başkanı Donald Trump da operasyona ilişkin açıklamasında, saldırıların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Trump, Suriye'deki IŞİD mevzilerinin hedef alındığını ifade ederek, "Çok güçlü biçimde vuruyoruz" dedi. Trump ayrıca, Suriye hükümetinin ABD'ye bu süreçte tam destek verdiğini söyledi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yürüttüğü operasyonlara Ürdün'ün de katıldığı bildirildi.