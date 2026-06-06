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Axios: Witkoff ile Kushner, İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldi

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ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'la olası nükleer müzakerelere hazırlık için Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri uzmanlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonucu, ön anlaşma sağlanması halinde yaklaşık 100 uzmandan oluşan bir ekibin kurulması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü.

Amerikan Axios platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre Witkoff ile Kushner, Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle görüştü.

Yetkililer, olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında yapılan görüşme sonucu İran ile ABD arasında ön anlaşmaya varılması durumunda müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan ekibin kurulacağını iddia etti.

Haberde ayrıca, Beyaz Saray'ın İran'la savaşı sona erdirecek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açacak mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı, olası görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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