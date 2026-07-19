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İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

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ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki İran'ın Sirik kentine saldırı düzenledi. İran resmi ajansı saldırının saat 01.30'da gerçekleştiğini duyurdu. CENTCOM daha önce yeni saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı kıyısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) kısa süre önce İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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