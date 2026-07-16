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Trump'ın altyapıya saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu İran'da 2 köprüyü vurdu

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ABD Başkanı Trump'ın İran altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan'daki iki köprü vuruldu. İran devlet televizyonuna göre, saldırıda bir sivil sürücü hayatını kaybetti. Trump, müzakere olmazsa elektrik santralleri ve köprülerin vurulacağını söylemişti. İran ise misilleme tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bölgede altyapı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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