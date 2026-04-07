ABD'den Hark Adası'na Saldırı... Jd Vance: "Abd Stratejisinde Bir Değişiklik Olmadı; İran'la Yürütülen Müzakerelerde Yakında Yanıt Bekleniyor"

ABD, Hark Adası'ndaki askeri hedeflere saldırılar düzenledi. Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırıların stratejide değişiklik anlamına gelmediğini belirtti ve İran'dan yanıt beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - ABD, bugün erken saatlerden itibaren İran'ın Hark Adası"na saldırılar düzenledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin, İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının stratejide bir değişiklik anlamına gelmediğini belirterek, İran'dan yakın zamanda bir yanıt beklendiğini söyledi.

ABD medyasında yer alan haberelere göre ABD, İran'ın önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası üzerindeki askeri hedefleri vurduğunu ancak saldırıların petrol tesislerini hedef almadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Budapeşte'de yaptığı konuşmada, "Hark Adası'na yönelik saldırıların mevcut yaklaşımın parçası olduğunu" belirterek, "bazı hedeflerin daha önce de vurulduğunu ve operasyonun bugün erken saatlerde gerçekleştirildiğini" kaydetti.

ABD'nin İran'dan nükleer programından vazgeçmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ettiğini hatırlatan Vance, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'la yürütülen müzakerelerde yakında yanıt beklediğini" ifade etti.

Vance, enerji altyapılarının hedef alınmasının ancak İran'ın kabul edilebilir bir teklif sunmaması durumunda gündeme gelebileceğini vurguladı.

Vance, İran'dan yarın (TSİ) 03.00'e kadar bir geri dönüş alınabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!