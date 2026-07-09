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ABD, son saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı

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ABD Başkanı Trump'ın tehdidinin ardından ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini bombaladı. Saldırılarda Buşehr, Çabahar ve Bender Abbas gibi kentler hedef alınırken, Buşehr Nükleer Santrali'nin zarar görmediği açıklandı. İranlı yetkililer misilleme yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı.

Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Ebu Musa Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kenti, Buşehr eyaletine bağlı Buşehr şehri hedef alındı.

Buşehr'in güneyinde bulunan bir askeri üs iki füze ile vurulurken, Çabahar kentindeki iki deniz trafiği kontrol kulesi saldırıların hedefi oldu.

Buşehr Nükleer Santrali'nin ise saldırılarda zarar görmediği açıklandı.

Ayrıca yine Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne de şarapnel parçaları isabet etti.

ABD saldırıları karşısında İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesini kullandı.???????

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli." dedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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