ABD'den BM'ye üye ülkelere "Hamas'ın silahsızlandırılması için baskı yapılması" çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM'ye üye ülkelere Hamas'ın silahsızlandırılması için baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Hamas'ı silahsızlandırmazsak, bu anı bir daha asla geri alamayabiliriz." dedi.

Waltz, "Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'da durum" başlıklı açık tartışma formatında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Her geçen günün "Filistinlilerin İsrail ile barış içinde yaşayacağı bir gelecek ile kaos ve enkaza geri dönme arasında" önemli olduğunu dile getiren Waltz, Gazze'de "normal yaşama dönüş" için tek engelin Hamas olduğunu ileri sürdü.

Waltz, Hamas'ın Gazze'de "hiçbir rol oynayamayacağını" kabul etmek zorunda olduğunu belirterek, BM'ye üye ülkelere Hamas'a silahsızlanması yönünde baskı yapması çağrısında bulundu.

Gazze'de çatışmaları sonlandırmak için ortaya konan plan çerçevesinde silahsızlanmayı Hamas'ın da kabul ettiğini söyleyen Waltz, "Hamas'ı silahsızlandırmazsak, bu anı bir daha asla geri alamayabiliriz, en azından öngörülebilir gelecekte." diye konuştu.

Waltz, Gazze'de varılan ateşkesin ardından insani yardıma erişim ve dağıtımda önemli somut iyileştirmeler sağlandığını ifade ederek, "Sivil-askeri koordinasyon merkezi aracılığıyla bu süreci daha iyi hale getirmek ve genişletmek için her gün çaba gösteriyoruz. Gazze'deki yaşamın zor olduğunu ve geleceğe dair belirsizliğin yüksek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Gazze'de istikrar için koşullar yaratmaya çalışan uluslararası istikrar gücünü desteklemeye devam edeceğini belirten Waltz, "Ama tekrar söyleyeceğim, Gazze'yi geride tutan şey konusunda dürüst olmalıyız. Bu Hamas'tır. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiği an, Gazze tarihine yeni bir sayfa yazılacak." değerlendirmesinde bulundu.