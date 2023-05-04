ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı'nda En Yeni Teknolojiler Tanıtıldı

2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce profesyonel, uzman ve şirket, küresel offshore sanayiyi yeniden şekillendirebilecek en son teknoloji ve uygulamaları keşfetmek ve sergilemek üzere Pazartesi günü Houston'da bir araya geldi.

Dünyanın en büyük offshore sanayi programlarından biri olan konferans çerçevesinde, kuzey kutbundaki petrol ve doğalgaz fırsatları ile derin deniz madenciliğinden baraj mühendisliğine, karbon tutma ve depolamadan deniz kaynaklarına kadar pek çok konu ele alınıyor.

OTC'nin açılış gününde ayrıca bu yılki Yeni Teknolojilere Bakış Ödülü'nün kazananları da düzenlenen bir törenle ödüllerini teslim aldı. Yedisi küçük işletmelerden olmak üzere 15 farklı teknoloji, yenilikleri ve teknolojileri açık deniz enerji sektörünün yeniden şekillenmesine yardımcı olduğu için ödül kazandı.

Organizatörler, teknik ve panel oturumlarına paralel olarak, aralarında Çin anakarasından 60 firmanın da bulunduğu dünyanın dört bir yanından 1.200'den fazla katılımcı firmanın Pazartesi günü dünyanın enerji kaynaklarını değiştirmeye ve yönlendirmeye yardımcı olması beklenen yenilikçi uygulamaları sergilemeye başladığını kaydetti.

SES (Çince): WANG HAİBİNG, Pazarlama Departmanı Direktörü, Yantai CIMC Raffles Ocean Teknoloji Grup:

"Çin'in offshore mühendislik şirketleri 10 yılı aşkın bir süredir OTC fuarlarına katılıyor. Bir takipçiden bir lidere dönüşerek, giderek dünyanın petrol ve doğal gaz sahnesinin merkezinde yer aldık. Ürünlerimiz performansta dünyaya öncülük ediyor. Ayrıca bazı alanlarda özgün ve yaratıcı çözümler sağladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Houston'dan bildiriyor.

(XHTV)