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ABD'de Tyre Nichols İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

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ABD'de Tyre Nichols İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

BOSTON, 3 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde, geçen ay polis memurları tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nichols için düzenlenen mitingde pankartları tutan protestocular, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

BOSTON, 3 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde, geçen ay polis memurları tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nichols için düzenlenen mitingde pankartları tutan protestocular, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Massachusetts Güncel Haberler

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