ABD'de Tyre Nichols İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi Güncel Haberler BOSTON, 3 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde, geçen ay polis memurları tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nichols için düzenlenen mitingde pankartları tutan protestocular, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua) BOSTON, 3 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde, geçen ay polis memurları tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybeden Tyre Nichols için düzenlenen mitingde pankartları tutan protestocular, 2 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Massachusetts Güncel Haberler

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