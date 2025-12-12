ABD'de mahkeme, Chicago'da gözaltına alınan göçmenlerin serbest bırakılmasını engelledi

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Illinois eyaletine bağlı Chicago kenti ve çevresinde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan yüzlerce düzensiz göçmenin serbest bırakılmasına yönelik kararı durdurdu.

ABD'de federal 7. Bölge Temyiz Mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) çalışanlarının mahkeme kararı olmaksızın yaptığı gözaltılara ilişkin kuralları belirleyen anlaşmanın uzatılmasına izin verdi.

Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin yüzlerce düzensiz göçmenin serbest bırakılması yönündeki kararını engelledi.

Mahkeme, hükümetin anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Bölge Yargıcı Jeffrey Cummings'in, her dosyayı ayrı ayrı değerlendirmeden toplu tahliye kararı vererek yetkisini aştığına hükmetti.

Kararda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de gözaltına alınan tüm düzensiz göçmenleri zorunlu tutukluluk kapsamına almasının hatalı olduğu belirtildi.

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ve ülkenin kuzey ile güney sınırlarından görev yapan Sınır Devriyesi ekipleri de son zamanlarda belgesiz göçmenlerle mücadele kapsamında ABD'nin iç bölgelerinde görevlendirilmişti.

Öte yandan, Trump yönetimi ocak ayında ICE tarafından yapılan gözaltılara ilişkin ayrıntılı bilgileri düzenli olarak yayımlamayı durdurmuştu.