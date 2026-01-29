Haberler

ABD'de ortalama yaşam süresi 2024'te 79 yıla yükseldi

ABD'de ortalama yaşam süresi 2024 yılında 79 yıla çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, kalp hastalıkları, kanser ve aşırı doz uyuşturucu gibi ölüm nedenlerinde görülen düşüşle ilişkilendirildi.

ABD'de ortalama yaşam süresi 2024'te 79 yıla yükselerek, bunun ülke tarihinde kaydedilen en yüksek sayı olarak kayda geçtiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Robert Anderson, gazetecilere, ABD'de ortalama yaşam süresi verilerini duyurdu.

Ülkede ortalama yaşam süresinin 2024'te 79 yıla yükseldiğini kaydeden Anderson, bunun ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayda geçtiğini söyledi.

Anderson, yükselişte kalp hastalıkları, kanser ve aşırı doz uyuşturucu dahil en önemli ölüm nedenlerinin oranlarındaki düşüşün etkili olduğunu kaydetti.

"Her açıdan oldukça iyi haberler var." diyen Anderson, 2025 yılı istatistiklerinin kesinleşmediğini ancak 2024'e göre "biraz daha iyi sonuçlar" beklediklerini dile getirdi.

Verilere göre, 2024 yılında yaklaşık 3 milyon 70 bin ABD'li yaşamını yitirdi. Ölüm oranları tüm etnik gruplarda, hem erkeklerde hem de kadınlarda azaldı.

Nüfus sağlığının temel ölçüsü kabul edilen ortalama yaşam süresi, yeni doğan bebeğin ortalama ne kadar yaşayabileceğine dair tahmini bir değer olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
