ABD'de Maduro'nun Görevden Alınmasına Bahis Oynayıp 400 Bin Dolar Kazanç Elde Ettiği İddia Edilen Asker Görevden Alındı

(ANKARA) - ABD'de federal yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun görevden uzaklaştırılacağına bahis oynayarak 400 bin dolardan fazla kazanç sağladığı iddia edilen bir özel kuvvetler askerini gözaltına aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Gannon Ken Van Dyke isimli askerin, Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda görev aldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonu kamoyuna duyurmasından günler önce Polymarket adlı tahmin piyasası platformunda 33 bin dolardan fazla bahis oynadığını açıkladı.

ABD merkezli ABC News'de yer alan habere göre söz konusu bahisler toplamda 409 bin dolardan fazla kazanç sağladı ve bu durum içeriden bilgi kullanıldığı şüphesiyle inceleme başlatılmasına yol açtı.

Van Dyke hakkında gizli bilgiyi kişisel kazanç için kullanma, kamuya açık olmayan devlet bilgilerini kötüye kullanma, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık gibi suçlamalarla dava açıldı. Savcılık, askerin görevinden edindiği hassas bilgileri finansal kazanç elde etmek amacıyla kullandığını öne sürdü.

İddianamede ayrıca Van Dyke'ın bahis işlemlerinin ortaya çıkmasının ardından Polymarket hesabını silmeye ve kripto para hesabına bağlı e-posta adresini değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

Savcılık, askerin Maduro'nun kaçırıldığı operasyondaki rolüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak Maduro'nun yakalanmasının ardından götürüldüğü USS Iwo Jima gemisinde çekilmiş fotoğraflarda yer aldığını kaydetti.

Bu dava, ABD'de bahis piyasalarına ilişkin içeriden bilgi kullanımıyla bağlantılı ilk ceza soruşturmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Polymarket yetkilileri ise ABD medyasına, şüpheli işlemleri Adalet Bakanlığı'na bildirdiklerini ve soruşturmayla iş birliği yaptıklarını ileterek, "İçeriden bilgiyle işlem yapmanın platformda yeri yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu "kendi takımına bahis oynayan bir sporcuya" benzeterek inceleyeceğini söyledi.

