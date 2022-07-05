ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi. ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi. AA / Yasin Öztürk - Güncel Güncel Haberler

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