ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı - Haberler

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ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi.

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

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