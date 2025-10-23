Haberler

ABD'de Kızamık Vakalarında Rekor Artış: 1.618 Vaka ve 3 Ölüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2023 yılında ABD'de tespit edilen 1.618 kızamık vakası, 1992'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaştı. CDC verilerine göre, vaka sayısının büyük çoğunluğu aşı olmamış kişilerde görüldü. Uzmanlar, aşı kapsamının artırılmasının önemini vurguladı.

LOS ANGELES, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'de yılın başından bu yana tespit edilen 1.618 kızamık vakasıyla 1992'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken 3 kişi de hayatın kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çarşamba günü paylaştığı verilere göre vakaların 1.595'i 42 eyalet ve bölgeden, 23'ü ise ABD'ye gelen yabancı uyruklu kişilerden bildirildi. Bu yılki vaka toplamı, CDC'nin 2.126 kızamık vakası kaydettiği 1992 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakamı temsil ediyor.

Toplam vakaların yüzde 12'sini oluşturan 198 kişi hastaneye kaldırılırken, bunların 95'i 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 3 kişi de kızamık nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada ülkedeki kızamık vakalarının yüzde 92'sinin aşı olmamış veya aşı durumu bilinmeyen kişilerde görüldüğü belirtildi.

Halk sağlığı uzmanlarına göre bu veriler, ABD'de kızamığın belirgin şekilde yeniden yayıldığını ve aşı kapsamının kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.