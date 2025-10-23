ABD'de Kızamık Vakalarında Rekor Artış: 1.618 Vaka ve 3 Ölüm

LOS ANGELES, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'de yılın başından bu yana tespit edilen 1.618 kızamık vakasıyla 1992'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken 3 kişi de hayatın kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çarşamba günü paylaştığı verilere göre vakaların 1.595'i 42 eyalet ve bölgeden, 23'ü ise ABD'ye gelen yabancı uyruklu kişilerden bildirildi. Bu yılki vaka toplamı, CDC'nin 2.126 kızamık vakası kaydettiği 1992 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakamı temsil ediyor.

Toplam vakaların yüzde 12'sini oluşturan 198 kişi hastaneye kaldırılırken, bunların 95'i 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 3 kişi de kızamık nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada ülkedeki kızamık vakalarının yüzde 92'sinin aşı olmamış veya aşı durumu bilinmeyen kişilerde görüldüğü belirtildi.

Halk sağlığı uzmanlarına göre bu veriler, ABD'de kızamığın belirgin şekilde yeniden yayıldığını ve aşı kapsamının kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.