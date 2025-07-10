ABD'de Kızamık Vakaları Son 33 Yılın Zirvesinde

LOS ANGELES, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de görülen kızamık vakalarının sayısı son 33 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) çarşamba günü açıkladığı verilere göre 2025 yılının başından bu yana ülkede toplam 1.288 kızamık vakası doğrulanırken, bu vakaların yüzde 13'ü hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, 2.126 vakanın bildirildiği 1992 yılından bu yana en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 38 eyaletten vaka bildirimi geldiği kaydeden CDC, yalnızca Teksas'ta 753 vakanın görüldüğünü belirtti.

Bu yıl 27 salgın bildirildiğine ve doğrulanan vakaların yüzde 88'inin bu salgınlarla bağlantılı olduğuna dikkat çeken çeken CDC, vakaların yüzde 92'sinin aşı yaptırmamış ya da aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluştuğunu kaydetti.

CDC'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre hava yoluyla bulaşan, son derece bulaşıcı ve ciddi döküntüye yolan bir hastalık olan kızamık, ABD'de 2000 yılı itibarıyla resmen ortadan kaldırıldı. Bu, hastalığın ülke içinde artık yayılmadığı, yalnızca yurtdışında enfekte olup dönen kişilerde görüldüğü anlamına geliyor.

Aşı kullanılmaya başlanmadan önce ABD'de her yıl kızamık nedeniyle tahminen 48.000 kişi hastaneye kaldırılıyor ve 400-500 kişi hayatını kaybediyordu.